MotoGP | GP Portogallo Gara, Alex Marquez: “Non è stato il nostro miglior sabato”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Il numero #73 cade dopo pochissimi chilometri, una scivolata senza conseguenze alla curva 5 che però elimina subito lo spagnolo dalla lotta per i punti in un fine settimana che si era già complicato parecchio ieri causa una “disgraziata” Q2.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Portogallo MotoGP 2024

“Peccato perché eravamo partiti bene. Ho spinto tanto, la MotoGP di oggi ti obbliga a fare qualcosa in più nei primi giri. Ho dato il massimo e purtroppo sono caduto. Sono rientrato in pista semplicemente perché in caso di pioggia sarebbe cambiato tutto, ma dopo qualche giro ho deciso di ritirarmi. Domenica da dimenticare, ci riproviamo ad Austin”.

4.5/5 - (2 votes)