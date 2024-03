MotoGP | Gp Portogallo Gara, Vinales: “Dal sesto giro ha capito che qualcosa non funzionava”

MotoGP Gp Portogallo Aprilia Racing – Maverick Vinales non ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa della MotoGP 2024.

Maverick Viñales, in linea con quanto dimostrato nella Sprint, si è reso protagonista di una buona partenza mettendosi subito al secondo posto. Il pilota spagnolo ha mantenuto la posizione durante tutta la gara, fino a quando, all’ultimo giro, un problema al cambio gli ha fatto perdere le possibilità di chiudere un weekend perfetto.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Portogallo MotoGP 2024

“Dal sesto giro ha capito che qualcosa non funzionava con il cambio, perdevo molto tempo sul rettilineo. Sentivo che potevo ancora vincere, peccato per il problema tecnico. Comunque, sono felice perché so di aver dato il massimo. Questo weekend abbiamo fatto un grande passo in avanti, abbiamo recuperato la velocità e abbiamo dimostrato che la RS-GP24 può vincere. Ora andiamo ad Austin, un circuito che mi piace e dove arrivo più motivato che mai”.

