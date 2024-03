MotoGP | GP Portogallo Gara, Mir: “E’ andata abbastanza bene”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in 12esima posizione.

Nonostante un inizio difficile a causa di un contatto con Morbidelli al primo giro, Mir ha dimostrato resilienza e determinazione nel gestire i danni alla sua moto e nel rimanere competitivo fino alla fine. Tuttavia, il pilota spagnolo ha riconosciuto l’importanza di migliorare le qualifiche per evitare incidenti simili in futuro. Mir ha elogiato il lavoro svolto dal suo team e da Honda Racing Corporation nel corso del fine settimana, evidenziando un notevole miglioramento rispetto alle prove libere.

Dichiarazioni Joan Mir GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“La nostra gara è andata abbastanza bene alla fine dopo che abbiamo preso un grosso rischio con il setup. È ancora una moto nuova e stiamo imparando cose ad ogni uscita. Al mattino non siamo riusciti a fare il passo avanti di cui avevamo bisogno e quindi abbiamo sofferto in qualifica. In gara il mio passo era vicino a quello dei primi dieci ma partire così indietro ti limita. Dobbiamo essere contenti del passo avanti fatto in gara perché siamo riusciti a migliorare di un secondo il nostro passo gara”.

