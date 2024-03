MotoGP | GP Portogallo Day 1, Alex Marquez: “La caduta ci ha rovinato i piani”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con il 12esimo tempo.

Il 73 chiude a sette decimi dalla vetta, il rientro ai box obbligato nei minuti decisivi della practice del pomeriggio lo relega alla 12ª posizione e alla prima Q1 di questo campionato.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Portogallo MotoGP 2024

“La caduta ci ha rovinato un po’ i piani e al ritorno in pista con la gomma morbida davanti non mi sentivo al 100%, ma non stavo facendo un brutto giro. Poi ho trovato traffico con Mir che seguiva Pecco. Sono riuscito a passarlo, ma ho comunque perso tempo. La Q1 si paga sempre cara, ma abbiamo tutto per essere competitivi. In questo momento dobbiamo solo pensare alla Q1, da lì poi guarderemo a sprint e gara, adesso la qualifica è determinante”.

