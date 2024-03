MotoGP | GP Portogallo Day 1, Acosta: “Il nostro obiettivo è essere più vicini ai primi”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con l’undicesimo tempo.

Il giovane Shark ha ottenuto il suo miglior giro in 1’41.609 dopo diciannove giri completati in quarantacinque minuti nel primo turno. Le prove del pomeriggio si sono svolte in condizioni più adatte. Acosta ha fatto scendere il suo miglior tempo in 1’38.599. Il debuttante è rimasto provvisoriamente nella top 10 per gran parte della sessione, ma senza che Alex Rins negli ultimi minuti ha preso il decimo posto e ha lasciato Acosta a 0,039 secondi dai posti diretti della Q2. Sabato mattina il numero 31 dovrà affrontare la sua prima Q1 in MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Portogallo MotoGP 2024

“Buon primo giorno a Portimao! Non abbiamo potuto fare molti giri al mattino a causa delle condizioni della pista, ma comunque l’abbiamo sfruttato per capire le traiettorie e abituarmi alla moto su una pista nuova per me in MotoGP. Abbiamo fatto davvero un grande passo avanti rispetto al mattino e avevamo un buon ritmo. Se riusciremo a fare qualche piccolo passo domani, potremo essere ancora più vicini ai primi, questo è il nostro obiettivo per sabato.”