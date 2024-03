SBK | Gp Barcellona Day 1, Bulega: “Oggi abbiamo lavorato molto bene”

SBK Gp Barcellona Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, con il primo tempo.

Attraverso un lavoro meticoloso e la raccolta di preziosi dati, Bulega ha espresso soddisfazione per il progresso compiuto e l’ottimismo per le sfide in arrivo. Concentrandosi sulle prestazioni delle gomme e sulla necessità di fare la scelta giusta per la gara, il pilota italiano ha rivelato una determinazione ferrea nel perseguire il successo sul circuito catalano.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Barcellona Superbike

“Sono contento perché oggi abbiamo lavorato molto bene raccogliendo tanti dati che ci potranno essere utili domani. Abbiamo fatto anche un buon lavoro con le gomme che ci permette di avere le idee un po’ più chiare. Sarà molto importante fare la scelta giusta anche perché il consumo degli pneumatici sarà probabilmente uno dei fattori determinanti per la gara”.

