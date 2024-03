MotoGP | GP Portogallo, Acosta: “L’obiettivo principale è continuare ad adattarsi”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta dopo l’ottimo weekend di debutto in Qatar è pronto per il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Acosta esprime il suo favore per il circuito di Portimao, sottolineando il suo gradimento per questa pista. Dopo un positivo inizio di stagione al Qatar, il focus rimane sull’adattamento alla moto e alla categoria, con l’obiettivo di mantenere il momentum positivo. L’aspirazione è di vivere un venerdì e un sabato proficui per prepararsi al meglio per la gara, puntando a una buona qualifica. Acosta non nasconde l’entusiasmo nel guidare la sua MotoGP su questo tracciato. La determinazione e la preparazione sono massime in vista di questo importante evento nel calendario delle corse.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Portogallo MotoGP 2024

“Portimao è un circuito che mi piace e abbiamo un ottimo feeling dopo il Qatar. L’obiettivo principale è continuare ad adattarsi alla moto e alla categoria e provare a continuare con la dinamica del Qatar, vale a dire trascorrere un buon venerdì e un buon sabato per arrivare allo sprint e alla gara nel miglior modo possibile in griglia. Non vedo l’ora di guidare la MotoGP su questo circuito.”