SBK | Gp Barcellona Pirelli: due nuove mescole al Motmelò

Superbike Barcellona Catalogna – Il secondo round del Campionato Mondiale FIM Superbike, che si terrà presso il Circuito di Barcellona-Catalogna, segna l’inizio della stagione europea dopo l’esordio in Australia. Durante le due giornate di test della scorsa settimana, i piloti hanno avuto l’opportunità di prepararsi per questa tappa cruciale.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di due nuovi pneumatici, uno anteriore e uno posteriore, forniti dai partner tecnici. Il primo, un’evoluzione della gamma SC1, specifica C0516, è stato progettato da Pirelli per garantire una maggiore stabilità. Attraverso modifiche strutturali, mantenendo la stessa mescola, si mira a ottimizzare le performance. I piloti hanno già avuto modo di testare questo pneumatico durante i precedenti test stagionali, incluso quello tenutosi la settimana scorsa sullo stesso circuito.

Per quanto riguarda il pneumatico posteriore, la novità è rappresentata dallo sviluppo della specifica C0900, derivata dalla SCX di sviluppo B0800 utilizzata ampiamente lo scorso anno. Questa nuova mescola, insieme a modifiche strutturali mirate, è progettata per migliorare sia la stabilità che le prestazioni. Dopo il debutto nei test della settimana scorsa, il pneumatico super morbido è ora disponibile anche per le gare ufficiali.

L’attenzione si concentra sull’adattamento e sulla sperimentazione di queste nuove soluzioni tecniche da parte dei team e dei piloti in vista del secondo round del Campionato Mondiale FIM Superbike, promettendo una competizione avvincente e ricca di spunti tecnici.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli

“Quello di Barcellona è per noi un circuito ideale per introdurre delle novità, innanzitutto perché il weekend di gara arriva poco dopo due giorni di test proprio su questo tracciato; pertanto, abbiamo già alcuni dati a disposizione, e poi perché questa è una pista abbastanza impegnativa per i pneumatici quindi è un ottimo proving ground per capire sùbito se una soluzione presenta dei punti deboli. Quest’anno portiamo due nuovi pneumatici con l’obiettivo di migliorare ulteriormente prestazioni e stabilità rispetto alle soluzioni di gamma. La SC1 anteriore di sviluppo ha già avuto buoni riscontri sia nei due test svolti a inizio 2024 sia in quello della settimana scorsa, e per questo è stata una scelta naturale quella di proporla anche nell’allocazione di gara. Sulla nuova posteriore C0900 abbiamo meno informazioni, solo quelli del test di settimana scorsa, ma è una soluzione che si muove sulle orme della B0800 introdotta nel 2022 e già largamente utilizzata nel 2023, l’abbiamo proposta ai team per il test di giovedì e venerdì scorsi e i riscontri sono stati positivi, per questo abbiamo deciso di inserirla nell’allocazione per la gara. Sul circuito di Barcellona si raggiungono alte velocità di punta e i piloti dovrebbero trarre beneficio dalla maggiore stabilità offerta da queste nuove opzioni”.

5/5 - (1 vote)