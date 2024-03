MotoGP | GP Portogallo, Di Giannantonio: “Obiettivo Top Five”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio arriva in Portogallo fiducioso dopo il buon debutto stagionale in Qatar.

Il pilota romano del VR46 Racing Team dopo il settimo posto di Lusail punta alla Top Five in un circuito da lui definito un vero roller coaster, molto impegnativo anche a livello fisico. Ecco cosa ha detto Diggia.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Portogallo MotoGP 2024

“Il bilancio del weekend in Qatar è nel complesso positivo. Abbiamo avuto qualche problemino, ma questo non ci ha impedito di essere veloci e competitivi. Continueremo a lavorare sodo con la squadra anche qui a Portimao, una pista bellissima, stupenda. Un vero roller coaster, molto impegnativo anche a livello fisico. Non dobbiamo avere fretta, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a crescere, la Top5 può essere un obiettivo a portata.

