MotoGP | GP Portogallo 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

MotoGP Gp Portogallo Portimao Sprint Race – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Portimao dove a partire dalle 16:00 orario italiano si disputerà la 21esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio del Portogallo.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà Marco Bezzecchi alla sua quarta pole stagionale. Con il pilota dell’Aprilia in prima fila partiranno Pedro Acosta (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Pecco Bagnaia (Ducati) scatterà dalla quarta casella, dove troviamo anche Alex Marquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda). Terza fila per Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) e Fabio Di Giannantonio (Ducati). Quarta fila per Pol Espargarò (KTM), Fermin Aldeguer (Ducati) e Ai Ogura Aprilia.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda) 13esimo, Franco Morbidelli (Ducati), 15esimo, Enea Bastianini (KTM), 16esimo, Nicolò Bulega (sostituisce l’infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati Factory, ndr), 18esimo e Lorenzo Savadori (tester Aprilia, che sostituisce il convalescente Jorge Martin, ndr) 20esimo.

DIRETTA SPRINT RACE GP PORTOGALLO DALLE 16:00

