MotoGP | Gp Portogallo Sprint Race: Alex Marquez batte Acosta, Bezzecchi è terzo

MotoGP Gp Portogallo Portimao Sprint Race – Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, 21esimo e penultimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il vice-campione del Mondo 2025 dopo essere passato in testa ha tentato l’allungo e per qualche giro c’è anche riuscito, ma un indomabile Pedro Acosta lo ha insidiato sino alla bandiera a scacchi, chiudendo secondo a soli 0.120s dal pilota del Gresini Racing, che guida la Ducati GP 24.

Terzo posto per il pole-man Marco Bezzecchi, che dopo essere stato in testa nei primi giri è stato passato prima dal pilota della KTM e poi da quello della Ducati.

Per la casa di Borgo Panigale si tratta della 18esima vittoria Sprint in stagione, 51esima totale.

I primi tre hanno fatto un altro sport, ma Fabio Quartararo ha fatto un mezzo miracolo, portando la sua Yamaha M1 in quarta posizione, anche se staccato dalla vetta di 4.639s.

L’iridato 2021 della MotoGP ha preceduto un buon Fabio Di Giannantonio, che chiude quinto con la Ducati del VR46 Racing Team. Dietro al #49 il rookie del Gresini Racing Fermin Aldeguer, Johann Zarco con la migliore delle Honda, quella del Team LCR e un Pecco Bagnaia in grande difficoltà.

Dopo essersi qualificato con il quarto tempo ha avuto una partenza non felicissima, ma non disastrosa, considerando che al primo giro era quinto. Successivamente non si è mai avvicinato ai primi e sul finale di gara ha perso posizioni chiudendo solamente ottavo e con ultimi giri molto lenti. Alla fine ha chiuso a 8.898s dal vincitore.

Ultimo pilota a punti Brad Binder, nono con la seconda KTM Factory. Il sud-africano ha preceduto il tester della casa austriaca Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team),.

I nostri Luca Marini (Honda Factory) ed Enea Bastianini (KTM Tech3) hanno chiuso in 12esima e 13esima posizione, mentre Franco Morbidelli (Ducati GP 24 Gresini Racing) ha chiuso 15esimo. Diciottesimo all’arrivo il tester Aprilia Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Jorge Martin, ndr).

E’ caduto nelle prime fasi di gara nel corso del quarto il debuttante Nicolò Bulega, che ha perso l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP 25, abitualmente nelle mani di Marc Marquez. Nessuna conseguenza per il pilota di Montecchio Emilia che ci riproverà domani in gara.

Ritirati i piloti Honda Joan Mir (Team Factory) e Somkiat Chantra (Team LCR).

In classifica con i primi due posti ormai inattaccabili, Bezzecchi, terzo, si porta a +10 su Bagnaia, quarto. Acosta è quinto, staccato di 29 punti da Bezzecchi.

5/5 - (7 votes)