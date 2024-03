MotoGP | GP Portogallo 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP GP Portogallo Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao dove alle 17:00 è in programma la consueta conferenza stampa del giovedì pomeriggio. Nella prima parte della press, saranno presenti: Pecco Bagnaia, Brad Binder e Jorge Martin. Nella seconda parte, la parola passa a Marc Marquez, Pedro Acosta, Miguel Oliveira e Fermin Aldeguer che dal prossimo anno sarà in MotoGP in sella ad una Ducati.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP PORTOGALLO A PARTIRE DALLE 17:00

17:07 Aldeguer in Ducati

Martin: “Congratulazioni a Fermin, è un ottimo amico e sono contento per lui. Merita la moto ufficiale”

Bagnaia: “E’ uno dei piloti più veloci della nuova generazione, l’anno scorso ha fatto cose straordinarie. Penso che se lui e il suo team sapranno mantenere la calma, potrà fare un ottimo lavoro. Ha il potenziale per essere forte”

17:05 Martin: “Pista che mi piace, l’anno scorso sono andato forte anche se non ho concluso la gara. Sono in ottime condizioni e vediamo se mi sentirò meglio qui con la moto nuova”

17:04 Binder: “Fantastico iniziare la stagione con due podi. Qui l’anno scorso ho cominciato a trovare la strada, sono curioso di vedere come andrà quest’anno. La pista è pazzesca”

17:02 Bagnaia: “Adoro questa pista, mi piacciono i cambi di elevazione, è un mix tra Mugello e Sachsenring. L’anno scorso è stato un inizio perfetto di stagione, come quest’anno. Sono fiducioso perché con la 2024 possiamo ancora fare un passo avanti”

17:00 Inizia la conferenza stampa!