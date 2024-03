SBK | Gp Barcellona, Bulega: “La fiducia è grande”

SBK Gp Barcellona Ducati – Nicolò Bulega dopo la vittoria in Gara 1 in Australia e i promettenti risultati dei test, è pronto per il Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale.

Nicolò Bulega ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche sul circuito Catalano chiudendo al primo posto la due giorni di test della scorsa settimana.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Barcellona Superbike

“Il weekend in Australia è stato straordinario, sopra le nostre aspettative. Allo stesso tempo, però, posso dire che il feeling con la moto e con la squadra è sempre stato eccellente fin dai primi test ed è stato confermato proprio qualche giorno fa su questo circuito. La fiducia è grande in vista del round di Barcellona anche se, ovviamente, la concorrenza sarà molto forte. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare piccoli passi in avanti, sessione dopo sessione e faremo un bilancio del weekend soltanto dopo Gara-2”.

