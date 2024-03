MotoGP | GP Portogallo, Rins: “In Qatar abbiamo raccolto dati”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins è arrivato in Yamaha in questa stagione e sta pagando la mancanza di competitività della YZR-M1.

Il #42 della casa di Iwata dopo il difficile weekend del Qatar spera di poter fare meglio a Portimao, teatro della seconda tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio del Portogallo.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Portogallo MotoGP 2024

“Anche se il risultato non è stato eccezionale, la nostra gara in Qatar è stata molto utile per avere dei dati e imparare molto per Portimao. E’ un peccato che negli ultimi 6 giri abbiamo pagato il prezzo di aver spinto troppo per recuperare posizioni, perché le nostre gomme erano finite. Sono comunque contento perché giravamo con un ritmo simile a quello delle altre Yamaha, questo significa che siamo sullo stesso livello e possiamo lavorare entrambi insieme per migliorare allo stesso modo.”

