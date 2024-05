MotoGP | Gp Mugello, Vinales: “Sono molto curioso di vedere come andrò”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Maverick Vinales arriva carico al Gran Premio d’Italia al Mugello.

Per Maverick Viñales, sarà l’occasione per cercare il riscatto dopo il fine settimana complicato di Barcellona.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Il Mugello è stata una pista impegnativa negli ultimi anni per me, non sono riuscito a trovare il feeling giusto. Sono molto curioso di vedere come andrò con la nuova moto. Sono certo che potremo fare un buon lavoro perché siamo nel GP di casa Aprilia. Sono motivato e cercheremo di dare il massimo.”

