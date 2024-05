MotoGP | Gp Mugello, Espargarò: “Spero di ritrovare il buon feeling”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Aleix Espargarò arriva carico al Gran Premio d’Italia al Mugello.

Aleix Espargaró cercherà di replicare le ottime prestazioni del Montmeló per continuare la rincorsa alle posizioni di vertice

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Avevo detto a inizio stagione che queste due settimane erano molto importanti per me. Barcellona e Mugello, sono due dei Gran Premi più belli della stagione, a casa mia e a casa dell’Aprilia. Spero di ritrovare il buon feeling che ho avuto con la moto a Barcellona e di lottare per il podio al Mugello. Non vedo l’ora.”

