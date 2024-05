MotoGP | GP Mugello, Mir: “Andiamo avanti e divertiamoci”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Dopo il difficile weekend di Barcellona, Joan Mir è pronto per il Gran Premio d’Italia al Mugello.

Mir punta a tornare alla forma di inizio anno. Nonostante abbia conquistato punti e lottato per il massimo dei titoli Honda a Barcellona, ​​Mir è affamato. Il suo miglior risultato in classe regina su questa pista è arrivato nel 2021, quando è arrivato terzo.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Abbiamo questa gara e un test prima di una piccola pausa nel calendario. Voglio tirare fuori il massimo possibile da questo fine settimana per riprendermi dal fine settimana difficile che abbiamo vissuto a Barcellona. Tutti nel team e in HRC stanno lavorando duramente per apportare miglioramenti e continuare lo sviluppo. Abbiamo già alcune idee dai test che abbiamo fatto qui, quindi andiamo avanti e divertiamoci a guidare”.

4.7/5 - (42 votes)