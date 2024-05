MotoGP | GP Mugello Day 1, Rins: “Ho fatto un giro incredibile”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prive del Gran Premio d’Italia al Mugello con il secondo tempo.

Dopo i test di qualche giorno fa proprio sul circuito toscano, Rins è riuscito in qualcosa di impensabile dopo i risultati dei recenti weekend. E’ solo venerdì ma i progressi potrebbero iniziare ad arrivare per la casa di Iwata.

Dichiarazioni Alex Rins GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Sicuramente il test ha aiutato un po’, ma solo nei primi 15 giri della sessione mattutina. Penso che stiamo facendo un buon lavoro da stamattina. Già a Montmeló riuscivo ad essere abbastanza veloce sul giro secco ma onestamente qui, con gomme usate, mi sento abbastanza forte. Poi durante l’ultimo giro, stavo guidando da solo, e ho visto sul tabellone dei box “P11” e ho detto “No, non questa volta”. Quindi ho provato a spingere al 100% e ho fatto un giro incredibile. Sono abbastanza felice di questo. Il giro onestamente non è stato perfetto, ci sono stati alcuni errori, quindi forse possiamo migliorare qualche decimo, ma non così tanto. Dobbiamo continuare a lavorare sul nostro assetto di base. Aspetto con ansia domani, dopo aver analizzato tutti i dati.”

