MotoGP | GP Mugello Day 1, Quartararo: “Frustrante finire in P11”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prive del Gran Premio d’Italia al Mugello con l’undicesimo tempo.

La Yamaha sembra che stia piano piano uscendo dalla crisi delle ultime gare. Il merito è sicuramente anche dei test che la casa di Iwata ha svolto sul circuito toscano pochi giorni fa, ma dei progressi ci sono. Solo pochi millesimi separano Quartararo dall’accesso diretto alla Q2, ma il passaggio del turno sembra essere alla portata.

Dichiarazioni Alex Rins GP Italia Mugello MotoGP 2024

“È stato frustrante finire in P11, così vicino alla Q2. Siamo a solo 0,1 secondi da P3 e 0,2 secondi da Álex. Nel test anche Álex è stato più veloce di me qui, quindi dobbiamo analizzare il motivo. Comunque le mie sensazioni qui oggi erano molto migliori rispetto al test privato. Come ho detto, fare più giri con una nuova aerodinamica è positivo, migliora. È bello vedere che riesco a guidare la moto in un modo più naturale e non vedo l’ora di provare lunedì al Mugello e poi anche a Valencia.”

