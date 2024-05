MotoGP | GP Mugello Day 1, Di Giannantonio: “Forte come passo, meno nel time attack”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non è riuscito a centrare direttamente la Q2 al Mugello, mancata per soli 0.189s.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ci riproverà domattina in Q1, dove rimangono disponibili due posti per accedere alla fase finale delle qualifiche.

Ecco cosa ha detto “Diggia”, che ha sottolineato come la Ducati GP 23 paghi rispetto alla GP 24, più performante rispetto alla sua moto.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“E’ stata una giornata ok con le gomme medie, siamo andati fortissimo, il mio passo era molto buono, mentre ci è mancato qualcosina sul time attack, ma ci riproveremo domani mattina. Noi stiamo andando molto forte, ma manca sempre qualcosina e per andare forte come i piloti con la GP 24 bisogna guidare al limite ed essere perfetti e dove non c’è la perfezione sei 12esimo come oggi. E’ una cosa che mi farà crescere quando un giorno avrò la moto Factory. Stiamo lavorando bene con la squadra, oggi ci mancava un pochino di feeling con il centro curva e se miglioriamo lì domano possiamo fare un super-tempo.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Differenze Ducati GP23 e GP 24 Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“La nostro moto è un ottimo pacchetto, lo dico ormai tutte le gare, il problema è che le GP 24 sono migliori, hanno fatto uno step. La nuova moto va meglio quando rilasciamo i freni, gira meglio e ti permette di essere in una posizione migliore per uscire dalle curve, quindi alla fine della gara è un grande vantaggio.”

