MotoGP | GP Mugello Day 1, Bastianini: “C’era bisogno di recuperare fiducia”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia al Mugello con il sesto tempo.

Il venerdì di Enea Bastianini è stato più complesso rispetto a quello del compagno di squadra, con il pilota #23 che non era andato oltre il diciottesimo posto nelle libere. La sessione pomeridiana ha visto Enea fuori dal gruppo dei qualificati alla Q2 fino a due minuti dal termine, quando è riuscito a conquistare l’ottava posizione al penultimo passaggio sul traguardo, per poi recuperare ulteriori due posizioni nell’ultimo giro lanciato.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“La giornata non è iniziata bene, ma abbiamo fatto qualche modifica e siamo riusciti a migliorare. Nel pomeriggio abbiamo trovato ciò che ci mancava. Ora resta quel piccolo step per stare più vicini alle posizioni di vertice. Arrivo da una gara difficile e c’era bisogno di recuperare fiducia, e sembra che ad ogni pista abbiamo bisogno di un approccio un pochino diverso rispetto alla precedente. Il set-up di base è comunque buono. Pecco è il pilota che ha qualcosa in più al momento ed è molto efficace nel T2, e noi dovremo lavorare in questa direzione. C’è ancora domani per poter fare questo passo in avanti e riuscire a scendere sotto il muro del minuto e quarantacinque secondi, ma sono contento perché comunque siamo vicini”.

