MotoGP | GP Mugello Day 1, Mir: “Sono ottimista”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia al Mugello, con il 21esimo tempo.

Sul tracciato dove il team Honda ha recentemente svolto dei test privati, il pilota spagnolo è sceso in pista con novità importanti tra cui un nuovo pacchetto aerodinamico che deve essere però ancora integrato e analizzato bene.

Dichiarazioni Joan Mir GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi abbiamo provato un nuovo pacchetto aerodinamico ed è stato positivo, sono contento di questa evoluzione. Cambia un po’ il comportamento della moto, quindi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il setup. Mi sento già meglio rispetto allo scorso fine settimana, quindi è un buon punto di partenza per il fine settimana. Nelle ultime due uscite siamo riusciti a migliorare molto il nostro feeling, ma non sono riuscito a mettere insieme un giro a causa di altri piloti e di alcuni piccoli errori. Penso che il nostro potenziale fosse un alto 45, il che ci avrebbe messo in una buona posizione. Sono ottimista riguardo al potenziale che abbiamo”.

