MotoGP | Gp Mugello Day 1, Marc Marquez: “Abbiamo lavorato sul time attack”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo due gare dove era stato costretto a disputare la Q1, si è qualificato direttamente alla Q2 del Gran Premio d’Italia sulla pista del Mugello.

L’otto volte iridato del Gresini Racing ha parlato delle sensazioni in pista e anche dell’incontro chiarificatore avuto con Paolo Campinoti, Team Owner del Pramac Racing, visto che ieri nella conferenza stampa “ufficiale”, il #93 aveva chiuso categoricamente ad un’eventuale approdo nella squadra toscana.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Mi sono divertito a guidare la Ducati al Mugello. Il setup di base era buono, non abbiamo toccato nulla, ho cercato il ritmo per questa pista e abbiamo lavorato sul time attack. Oggi non eravamo i più veloci in rettilineo, ma mi sono divertito nei cambi di direzione, nelle curve veloci dove la moto è molto stabile. La moto ti permette di essere rilassato, mentre se la moto si muove perdi confidenza. Questo è un circuito dove ho sempre sofferto, ma pur soffrendo siamo competitivi. Ci sono circuito come Austin o Jerez dove mi sento molto meglio, ma pur soffrendo siamo andati forte.”

Dichiarazioni Marc Marquez Time Attack Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Oggi abbiamo adottato una strategia diversa, solitamente utilizziamo un pneumatico medio e poi passiamo a quello morbido, invece visto che fatichiamo nel time-attack, abbiamo fatto al contrario e oggi ci ha aiutato. Siamo in Q2, ma bisogna ancora fare la qualifica e poi la Sprint. Come passo siamo da prime posizioni.”

Dichiarazioni Marc Marquez incontro Paolo Campinoti Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Con lui (Campinoti, ndr) abbiamo da sempre una buona relazione, sincera. Ci diciamo le cose che pensiamo e dopo ieri ho voluto parlare con lui.” Ad una precisa domanda su una frase detto da Campinoti, che aveva sottolineato come i piani B o C (KTM o Aprilia, ndr) non avessero al momento ancora vinto Mondiali ha risposto – “Non ne hanno vinti come lui.”

