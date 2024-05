MotoGP | Gp Mugello Day 1, Bagnaia: “Ridicolo essere convocati in Direzione Gara”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia è stato il più veloce della prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia, settima gara della MotoGP 2024.

Al Mugello il pilota della Ducati si è subito trovato bene, piazzando il “colpo” vincente nelle pre-qualifiche, dove ha sfiorato il record della pista che già gli appartiene.

L’obiettivo è lottare per la vittoria davanti al proprio pubblico sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica, ma prima ci sono le qualifiche, in programma sabato mattina dalle 11:15.

Il #1 della Ducati ha parlato anche dell’episodio avuto con Alex Marquez e per il quale è anche stato convocato in direzione gara. Per il piemontese è stato solo uno show creato dal pilota spagnolo, visto che lui era fuori traiettoria.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Essere primi fa sempre piacere, ma non era il focus principale, quello è essere nei dieci. Sono ovviamente contento, negli ultimi quattro weekend mi sono trovato bene con la moto, questo ci aiuta per essere più pronti per il sabato. Sono soddisfatto e contento, abbiamo lavorato nel modo giusto e abbiano fatto uno step dal mattino al pomeriggio. Domattina faremo un ulteriore passo, sono soddisfatto. Spero di ottenere un buon risultato, il potenziale c’è. Correre in Italia è da pelle d’oca, è un valore aggiunto che aiuta. Correre al Mugello è fantastico non solo per la pista ma per tutto il contorno e quando vai forte da ancora più gusto. Dobbiamo migliorare un pò il turning della moto, per quanto riguarda il crono per me domani si farà 1’44.2.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 Episodio con Alex Marquez Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“sono ‘under investigation’, devo andare in direzione gara, penso che sia ridicolo per quello che è successo, ma sentirò cosa hanno da dire, spiegherà la mia situazione. Evidentemente fare un oò di show in certi casi aiuta a dar fastidio agli altri per farsi dare penalità, ha ‘giocato’ nel modo migliore che poteva. Io nella frenata ero fuori traiettoria, lui ha fatto come al solito un grande show, lui è Alex Marquez.”

4.6/5 - (41 votes)