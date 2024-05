MotoGP | GP Mugello Day 1, Bezzecchi: “Faccio fatica con le gomme nuove”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non è del tutto soddisfatto della prima giornata di prove disputata al Mugello, dove ha chiuso 14esimo.

Il problema sono sempre le gomme di nuova costruzione della Michelin, che non si adattano allo stile di guida del riminese, che però spera con il lavoro di venire fuori da una situazione che lo “rallenta” dall’inizio della stagione.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che spera di passare la Q1 per poi dare battaglia nella Q2 e nella gara Sprint.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Il passo non è male, siamo andati bene e ho avuto buone sensazioni, mentre faccio fatica con le gomme nuove, come nelle ultime gare soffro di sottosterzo e dobbiamo lavorare in quell’area. Oggi c’era il solito clima del Mugello, la pista ottima, c’era un pò di vento, ma viste le previsioni direi che è andata molto bene. Penso e spero di essere vicino a risolvere i nostri problemi, domani proveremo a fare bene nella Q1. Per fortuna/sfortuna abbiamo lo stesso problema di sempre e possiamo concentrarci solo su quello, perchè tutto il resto non è male. E’ un punto dove facciamo piccolo passi avanti ma con fatica. Per domani abbiamo in cantiere una modifica importante che spero possa dare buoni risultati. Pioggia in Q1? Spero ci sia il sole, è sempre più divertente.”

