MotoGP | Gp Mugello Day 1, Alex Marquez: “Contento di tornare in Q2”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia al Mugello, con l’ottavo tempo.

L’aria italiana porta bene al Team Gresini MotoGP e ad Alex Marquez che centra la Q2. Si torna a sorridere insomma in una giornata che era stata senza dubbio il punto debole delle ultime uscite in Francia e Catalogna.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Contento di tornare in Q2, fino adesso i venerdì non ci avevano sorriso troppo. Le sensazioni sono state buone fin dall’inizio e domani lavoreremo per cercare le prime due file. Ho perso un giro veloce per un pilota lento in traiettoria, ma è andata bene e ora abbiamo una buona opportunità per questo fine settimana”.

