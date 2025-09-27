MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Mir: “Concentrato a ripetermi”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – Altra positiva per il team Castrol Honda che dopo il brillante risultato in qualifica di Joan Mir (secondo, ndr) si conferma anche nella Sprint Race. Il pilota spagnolo ha chiuso quarto a ridosso del podio mentre Luca Marini ha concluso in settima posizione.

Dichiarazioni Joan Mir Sprint Race GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Non credo ci siano dubbi sul fatto che oggi sia stata una giornata davvero positiva. Abbiamo lottato molto duramente per il podio nella Sprint e ovviamente sarebbe stato davvero bello ottenerlo, ma il secondo posto in qualifica e poi lottare come abbiamo fatto: questa è già una grande ricompensa. Sono felice per me stesso, per la mia squadra, per tutti in Honda: abbiamo lavorato per questi risultati per molti anni. Oggi abbiamo dimostrato cosa possiamo fare quando tutto si allinea e non abbiamo nulla dall’esterno. Per la mia fiducia è molto importante e sono davvero concentrato sul ripetere tutto domenica”

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Siamo nel bel mezzo di un weekend davvero buono, non solo per me ma anche per la Honda. Tre moto direttamente in Q2 sono un traguardo davvero importante, ma possiamo comunque migliorare. Ho perso un po’ di tempo alla curva 10 durante le qualifiche di oggi, Joan ha mostrato oggi cosa puoi fare quando metti tutto insieme. Come sempre, la Sprint è stata un po’ complicata nella gestione della temperatura delle gomme quando ero dietro a Fabio, ma penso che ci abbia dato buone informazioni per domenica. So che possiamo fare meglio e questa è davvero una bella sensazione da portare non solo domani, ma nelle gare che abbiamo per il resto di quest’anno”

4.7/5 - (45 votes)