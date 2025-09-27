MotoGP

MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Quartararo: “Ho dovuto difendere la mia posizione”

Sesto posto per il pilota Yamaha

di Jessica Cortellazzi27 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi Yamaha MotoGP 2025 – Sprint Race solida per Fabio Quartararo a Motegi. Il pilota francese, partito quinto, dopo aver perso alcune posizioni nelle fasi iniziali, ha completato il primo giro in sesta posizione. Non riuscendo a rimanere con i primi cinque, si è concentrato sulla difesa della sua posizione dagli avversari. Luca Marini ha provato ad attaccare, ma il pilota Yamaha ha resistito fino al traguardo, concludendo sesto.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Non potevo attaccare il gruppo di testa, quindi ho dovuto difendere la mia posizione. Ho spinto al massimo e all’inizio ho fatto alcuni 1’44, che per noi è un tempo abbastanza veloce. Ma oggi il nostro ritmo non è stato sufficiente per lottare con i primi. La gara più lunga di domani sarà anche una sfida, ma so quanto posso frenare qui. Luca aveva più ritmo di me oggi, ma io dovevo difendere la mia posizione e sono stato abbastanza bravo”

