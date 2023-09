MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Aleix Espargarò: “Posso considerarmi soddisfatto”

GP Misano MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Il pilota spagnolo dopo la brutta caduta occorsa nel venerdì non è ancora al 100% della forma, nonostante questo è riuscito però a chiudere a punti dopo aver recuperato diverse posizioni.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Misano MotoGP 2023

“Anche se potrebbe sembrare un risultato deludente, in realtà posso considerarmi soddisfatto. Su una pista non favorevole, dopo le difficoltà di ieri, sono riuscito a concludere vicino a Maverick che qui guida molto forte e non troppo lontano dal podio. Anche fisicamente sono stato meglio del previsto, pensavo di svegliarmi dolorante invece posso dire di non aver avuto grossi problemi. Vedremo cosa si riuscirà a fare nella gara lunga, una situazione molto diversa rispetto ad oggi”.

