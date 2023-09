MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Vinales: “Domani le cose dovrebbero andare diversamente”

GP Misano MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

Il pilota spagnolo, dopo una qualifica chiusa con il quarto tempo, è stato autore di una buona partenza, ma già dal primo giro ha perso diverse posizioni a causa di un feeling non perfetto con la gomma soft al posteriore.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP 2023

“Oggi con la gomma morbida non ho trovato il miglior feeling, la moto muoveva tanto. E’ una cosa che dobbiamo comprendere bene e su cui lavorare. Domani le cose dovrebbero andare diversamente, in configurazione gara con la gomma media abbiamo dimostrato di poter essere molto veloci. La Sprint è stata comunque importante per capire il comportamento della moto e preparare al meglio la gara lunga. Sarà fondamentale essere davanti fin dall’inizio”.

