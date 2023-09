MotoGP | Gp Misano, Quartararo: “Qui capiremo se stiamo lavorando nella giusta direzione”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo Barcellona è riuscito a raccogliere qualcosa in più rispetto alle aspettative, la prossima tappa, Misano, sarà fondamentale riconfermare alcune sensazioni.

Fabio Quartararo entra nell’amato circuito come 11° nella classifica generale. La pista di Misano occupa un posto speciale nel suo cuore, poiché qui si è assicurato il titolo del Campionato del Mondo MotoGP nel 2021. Tuttavia, non ha molto tempo per ricordare questo fine settimana perché è ansioso di continuare a costruire sui progressi compiuti la domenica del GP della Catalogna. Il francese si diverte a guidare la sua YZR-M1 su questa pista, come dimostrano i due secondi posti che ha ottenuto qui, nel 2019 e nel 2021 (GP di San Marino), quindi cercherà di continuare su questa strada questo fine settimana.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“La gara di Barcellona è stata un modo positivo per concludere quel GP. Vogliamo provare il nostro assetto domenicale anche a Misano. Penso che questo ci darà maggiori informazioni e confermerà se stiamo lavorando nella giusta direzione oppure no. Anche Misano è una bella pista. Guidare qui per quattro giorni – perché abbiamo anche il test – è piuttosto bello. So che la mia squadra sta lavorando duro come può, quindi faremo del nostro meglio per fare un altro passo avanti questo fine settimana.”