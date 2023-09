MotoGP | Gp Misano, Morbidelli: “Felice di correre qui”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo il deludente weekend di Barcellona spera di fare meglio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023.

Su questa pista il pilota italo-brasiliano non solo ha corso il suo primo Gran Premio nella classe Moto2 nel 2013, ma ha anche ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP nel 2020. Francky è attualmente al 12° posto nella classifica del campionato e spera di fare il prossimo Il fine settimana di gara è stato un round importante per lui davanti al suo pubblico di casa.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Il GP di Catalogna di domenica non è andato come speravamo. Per il GP di San Marino cercheremo ancora di migliorare venerdì e speriamo in un sabato e una domenica regolari. Sono felice di correre a Misano questo fine settimana. E’ la mia gara di casa e conosco molto bene questa pista. Mi piace molto questo circuito, è una bella pista e sono anche felice che la mia famiglia e i miei amici saranno lì a sostenermi, quindi affronterò questo fine settimana con una mentalità positiva. Abbiamo però molto lavoro da fare, quindi dobbiamo rimanere concentrati e lavorare passo dopo passo per continuare a migliorare.”