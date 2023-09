MotoGP | Gp Misano, Bagnaia: “Voglio correre, aspetto l’ok dei medici”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Ducati – Francesco Bagnaia nonostante il terribile high-side e l’investimento da parte di Brad Binder (fortunatamente sulle gambe, ndr) avvenuto a Barcellona vuole scendere in pista a Misano.

Il pilota della Ducati spera di avere l’ok dei medici giovedì per tornare in sella alla sua Desmosedici GP per affrontare il Gran Premio di casa, quello di San Marino e Riviera di Rimini.

Sarà invece assente Enea Bastianini che non sarà sostituito per questa gara dopo essere stato operato sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra. Ecco cosa ha detto il leader della classifica iridata.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica.”

