MotoGP | GP Misano Gara, Vinales: “Ho interpretato la situazione basandomi sulle sensazioni”

MotoGP GP Misano Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in sedicesima posizione.

Maverick Viñales, in partenza dalla undicesima casella in griglia, ha perso qualche posizione nella mischia iniziale, ritrovandosi sedicesimo al termine del primo giro. Nel corso del settimo giro, la pioggia ha cominciato ad intensificarsi, spingendo il pilota Aprilia Racing a rientrare ai box per effettuare il cambio moto con configurazione da bagnato. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente quando, dopo pochi minuti, la pioggia ha smesso di cadere, Viñales a rientrare nuovamente ai box per riprendere le moto con gomme slick. Maverick Viñales ha tentato la rimonta, ma la doppia sosta lo ha penalizzato, impedendogli di fare meglio della sedicesima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Ho interpretato la situazione basandomi sulle sensazioni che avevo in sella. Quando ha iniziato a piovere, è diventato davvero difficile guidare, non avevo feeling con la moto, e per questo sono entrato ai box. Pioveva abbastanza, soprattutto nei settori 2 e 4. Poi, poco dopo del rientro in pista, ha smesso improvvisamente di piovere. Questa gara non riflette il nostro livello: la velocità e il potenziale che abbiamo sono più alti. Dobbiamo approfondire il problema per capire perché non riusciamo a esprimerci al massimo.”

4.7/5 - (43 votes)