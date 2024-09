MotoGP | GP Misano Gara, Espargarò: “Non siamo al livello che vorremmo”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró non ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Aleix Espargaró ha fatto una buona partenza dalla tredicesima casella, riuscendo a recuperare una posizione alla fine del primo giro. Nel corso del settimo giro, la pioggia ha cominciato ad intensificarsi, spingendo entrambi il pilota Aprilia Racing a rientrare ai box per effettuare il cambio moto con configurazione da bagnato. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente quando, dopo pochi minuti, la pioggia ha smesso di cadere, costringendo Espargaró a rientrare nuovamente ai box per riprendere le moto con gomme slick. Aleix Espargaró, penalizzato dal doppio cambio moto, si è ritirato al quindicesimo giro.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“A inizio gara non ero molto competitivo, facevo fatica a tenere il passo del gruppo. Quando ho visto che pioveva, ho pensato che fosse il momento giusto per rischiare. Questo weekend non siamo stati competitivi, stiamo soffrendo la mancanza di grip e non siamo al livello che vorremmo.”

