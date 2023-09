MotoGP | Gp Misano Gara, Vinales: “Essere delusi di una top-5 è un buon segno”

GP Misano MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Presa la posizione a ridosso dei primi nelle prime fasi di gara, Maverick ha sostanzialmente mantenuto il suo ritmo fino alla fine non trovandosi quasi mai a battagliare.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP 2023

“Essere delusi di una top-5 è un buon segno, significa che abbiamo alzato l’asticella e abbiamo voglia di stare davanti. Mi aspettavo di più da questo weekend, non lo nascondo, ma abbiamo sofferto oltre le aspettative quando è aumentato il grip specialmente in frenata. E’ una questione di bilanciamento, di compromesso nel setup, su cui dobbiamo lavorare. Già da domani nel test, voglio assolutamente migliorare in frenata in queste condizioni”.

