MotoGP | Gp Misano Gara, Aleix Espargarò: “Mi sono giocato la gara alla partenza”

GP Misano MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in dodicesima posizione.

In gara è mancato l’acuto di Aleix Espargaró, trionfatore solo sette giorni fa a Barcellona, che a Misano ha sostanzialmente compromesso la sua prestazione perdendo posizioni nelle prime fasi dopo la partenza. L’analisi del ritmo mostra una velocità non dissimile da quella tenuta in top-5, ma la difficoltà nei sorpassi gli ha precluso una posizione migliore. Il suo 12esimo posto finale significa quattro punti importanti nella caccia al quarto posto della classifica mondiale.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Misano MotoGP 2023

“Ovviamente il risultato non è buono ma mi sono giocato la gara alla partenza. Ho perso posizioni e mi sono ritrovato in un gruppo dove avevamo tutti un ritmo molto simile. Faticando a sorpassare, nonostante tempi alla fine buoni non ho potuto fare meglio di così. Sapevamo che questa sarebbe stata una pista complicata per noi, sia per le caratteristiche della RS-GP sia perchè non amo particolarmente il layout. Da ora in poi ho buone sensazioni, senza contare che potremo usare il test di domani per provare qualche soluzione per migliorare in queste condizioni”.

