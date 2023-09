MotoGP | Gp Misano Gara, Di Giannantonio: “Una delle gare più difficili della mia carriera”

MotoGP GP Misano Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

Una gara tutta in salita per il pilota romano, limitato sia da una posizione di partenza difficile sia da una condizione fisica complicata dopo la caduta di ieri e i problemi alla spalla che non sono spariti durante la notte.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gara GP Misano MotoGP 2023

“Una delle gare più difficili della mia carriera. Partivamo troppo indietro, ma avevo ritmo ed ho iniziato a recuperare fino ad un contatto davanti a me dove ho quasi rischiato di centrare Pirro. La spalla sinistra mi faceva malissimo e ho anche pensato al ritiro. Poi ho stretto i denti e ho continuato. Di positivo portiamo a casa il passo di gara e l’esperienza”