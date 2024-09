MotoGP | GP Misano Gara, Rins: “Ho messo le gomme da bagnato ma poi la pista si è asciugata”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 19esima posizione.

Partendo dalla ventesima posizione, Rins ha affrontato un primo giro difficile, ritrovandosi ventunesimo. Con l’arrivo della pioggia a sette giri dall’inizio, Rins ha deciso di rientrare ai box per cambiare moto, sperando di guadagnare posizioni. Tuttavia, la pioggia ha smesso di cadere improvvisamente, rendendo la pista più asciutta che bagnata, costringendolo a tornare nuovamente ai box per riprendere la moto originale. Dopo questi cambi, si è ritrovato di nuovo al ventesimo posto. Nonostante un ritiro di Aleix Espargaró al quindicesimo giro, Rins ha guadagnato solo una posizione, terminando la gara diciannovesimo.

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“La gara di oggi è stata un po’ difficile da gestire perché ho deciso di andare ai box per cambiare moto, passando alle gomme da bagnato. Pioveva già da due giri. Ma non appena siamo tornati in pista, la pioggia ha smesso. Quindi, dopo due giri di guida con le gomme da bagnato, sono stato costretto a rientrare ai box e tornare alla moto da asciutto. Dopodiché, ho avuto un passo migliore degli altri, ma è stato difficile sorpassare. Domani è un giorno importante per il futuro, perché proveremo alcune novità. Vediamo se riusciamo a fare un buon test, così forse avremo anche delle novità per il weekend di gara #2 di Misano.”

