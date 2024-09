MotoGP | GP Misano Gara, Quartararo: “Ero molto vicino a rientrare ai box per un cambio moto, ma ho visto nessuno si è fermato”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in settima posizione.

Quartararo ha avuto un inizio turbolento dalla decima posizione, con diversi contatti tra i piloti nel primo giro che lo hanno visto terminare undicesimo dopo una battaglia con Álex Marquez. La caduta di Pedro Acosta a 23 giri dalla fine lo ha portato al decimo posto. Con l’intensificarsi della pioggia al settimo giro, Franco Morbidelli è caduto, e Jorge Martin è stato l’unico pilota in testa a cambiare moto, permettendo a Quartararo di avanzare all’ottavo posto. Sentendosi audace, Quartararo ha iniziato a recuperare terreno e, nonostante un sorpasso fallito su Marco Bezzecchi, ha continuato a lottare fino a superare Jack Miller a due giri dalla fine, assicurandosi il settimo posto con un distacco di 17.642 secondi dal leader.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Misano MotoGP 2024

“È stato davvero difficile, soprattutto i primi giri quando ha iniziato a piovere. Di solito la pioggia non gioca a nostro vantaggio, ma sono riuscito a stare abbastanza vicino ai primi, quindi è stato bello. Mi sono divertito in gara. Non avevo le sensazioni che mi aspettavo, ma la posizione è buona. Avevo gli altri piloti davanti a me, quindi qualsiasi cosa facessero, li seguivo. A un certo punto, ero davvero vicino a rientrare ai box per un cambio moto, ma ho visto che la maggior parte di loro continuava ad andare, quindi ho deciso di restare fuori. Fortunatamente, la pista si asciuga super velocemente qui, quindi penso che sia stato fantastico.”

