MotoGP | Gp Misano Gara, Marini: “Potevo lottare per il podio”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Dopo una qualifica non ottima il pilota di Pesaro è partito lontano dalla vetta e nella MotoGP moderna, recuperare posizioni è sempre più difficile.

Dichiarazioni Luca Marini GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Una gara molto frustrante. Non sono riuscito a partire molto bene. Sono rimasto imbottigliato e ho perso tempo all’inizio. Non riuscivo a superare. Purtroppo in accelerazione vanno tutti più forte. Arrivo alla staccata in ritardo e non riesco a superare. Solo quando lo gomme calano le cose vanno meglio. Riuscivo a battagliare un po’ ma la gara ea già finita. Un peccato, perchè mi sentivo bene sulla moto. Secondo me potevo lottare per il podio. E’ andata male la qualifica e quando va così è difficile recuperare. Dobbiamo lavorare sulla qualifica e come accelerare. Tutte le ducati accelerano molto, sono forte in frenata ma perdo lì-. Domani vediamo di lavorare su questa cosa. Marquez non è tanto più basso di me ma accelera. Ho rischiato nel finale, sono arrivato alla staccata con la gomma caldissima ed ha pattinato. Ci sta ma la gara non sarebbe cambiata troppo.”