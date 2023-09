MotoGP | Gp Misano Gara: Martin vittoria di forza, Bezzecchi e Bagnaia a podio

MotoGP Gp Misano Gara – Jorge Martin “Martinator” ha vinto il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, disputata al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota del Team Ducati Pramac che partiva dalla pole, ha bissato il successo della Sprint Race corsa sabato, correndo una gara praticamente sempre in testa, tranne poche curve, quando il Campione in carica Francesco Bagnaia ha provato a passarlo.

Il #1 della Ducati si è poi dovuto difendere dagli attacchi di Marco Bezzecchi, che in sella alla Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team lo ha passato chiudendo secondo a 1.350s da Martin. Una bella gara quella di “Bez” ancora dolorante alla mano sinistra.

Bagnaia ha poi dovuto stringere i denti e difendersi da un immenso Dani Pedrosa, wild card e quarto con la KTM. Il tester di lusso della casa austriaca ha sfiorato il podio ed è rientrato ai box tra gli applausi della sua squadra. Il pilota di Sabadell ha fatto vedere a 37 anni la sua immensa classe, ed è un vero e proprio “sacrilegio” che non abbia mai vinto un titolo in MotoGP.

Alle spalle del #26 hanno chiuso due Aprilia, quella Factory di Maverick Vinales e quella SAT del Team RNF di Miguel Oliveira.

Buona la gara di Marc Marquez, settimo e miglior pilota Honda. Il #93 ha avuto la meglio su Raul Fernandez e Luca Marini, nono e davanti a Johann Zarco.

A punti anche Alex Marquez con la Ducati Gresini con la livrea nel ricordo del compianto Fausto, Aleix Espargarò con l’Aprilia, Fabio Quartararo, Brad Binder (KTM, caduto mentre era in lotta per il podio e poi risalito in sella, ndr) e Franco Morbidelli (Yamaha). Caduti senza conseguenze Pol Espargarò, Joan Mir, Jack Miller e Michele Pirro.

Nella classifica Mondiale Martin recupera altri 9 punti a Bagnaia, portandosi a -36 dal piemontese. Bezzecchi è terzo staccato di 65 lunghezze.

