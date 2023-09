MotoGP | Gp Misano Gara, Morbidelli: “Ho spinto per tutta la gara e mi sono divertito”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Frano Morbidelli ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Il pilota della Yamaha che partiva nelle retrovie, dopo le difficoltà avute nelle Sprint Race non è riuscito a fare troppo meglio nella gara lunga. L’italo-brasiliano è già con la testa nella trasferta asiatica.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“E’ stata una gara durissima. Partendo dietro non potevamo fare tanto meglio. Sono rimasto indietro all’inizio. Magari sarei potuto stare con il gruppetto davanti. In questa gara ho dato tutto, ho spinto per tutta la gara e mi sono divertito. Ho cercato di guidare il massimo per me e per tutti gli amici che erano qua. Domani non abbiamo un programma, sicuramente cose dell’anno prossimo no le proverà Lavoreremo per sistemarci per la restante parte di stagione. Problema sicurezza in India? Non vedo l’ora di arrivare e vedere come sarà, non sono preoccupato.”