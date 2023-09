MotoGP | Gp Misano Gara, Marc Marquez: “Ho fatto una gara perfetta”

GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Il pilota spagnolo, partito dalla nona casella, ha recuperato diverse posizioni nel corso della gara e per la prima volta dopo tanto tempo si è visto un #93 veloce e determinato.

Dichiarazioni Marc Marquez GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano

“E’ andata meglio del previsto, pensavo di finire decimo. Nel Warm-up non ho spinto ed ho pensato solo alla gara. Per me ho fatto una gara perfetta. Ho spinto quando dovevo. Quando ho preso Vinales ho iniziato a calare, sia per la gomma che fisicamente. Non ho problemi ma quando spingi tanto è una lotta con la moto. Mi sono difeso bene alla fine. Fisicamente sto al 100%, sono stato 20 secondi più veloci della seconda Honda. Non è bella questa situazione della Honda, io sto facendo il massimo e mi sto allenando molto. Sto facendo una seconda parte forte ma senza esagerare. Voglio fare tutte le gare perché fisicamente mi aiuterà in futuro. Domani? Non voglio provare la moto nuova condizionato da quello che ha fatto Bradl. Io voglio guidare a modo mio e vedere come va. Questo è stato il primo weekend in cui non sono caduto, quindi ho preso fiducia. “

4.6/5 - (40 votes)