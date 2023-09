MotoGP | Gp Misano Gara, Alex Marquez: “Avevamo sicuramente qualcosa in più”

MotoGP GP Misano Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in undicesima posizione.

Il pilota spagnolo ha pagato anche in gara le qualifiche non perfette di ieri. Il #73 non e riuscito a recuperare posizioni rispetto a quella del via.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Misano MotoGP 2023

“Sono arrabbiato perché avevamo sicuramente qualcosa in più nelle nostre corde, ma con le qualifiche ormai ci si gioca tanto in un GP. Siamo partiti bene e avevamo ritmo, stando dietro a Oliveira e Marc sapevo di essere più veloce, ma poi ho iniziato ad avere problemi sull’anteriore e da lì è stata una gara di sopravvivenza. C’è da lavorare a testa bassa e i risultati arriveranno”.