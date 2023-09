MotoGP | Gp Misano Gara: Martin, “Una delle gare più difficili”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati Pramac – Jorge Martin, dopo aver conquistato la Sprint Race, ha vinto anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023.

Un weekend da incorniciare per il pilota spagnolo che, ha preso tutto quello che poteva, lasciando Misano con un distacco ridotto da Bagnaia.

Dichiarazioni Jorge Martin Gp Misano

“E’ stata una gara complicata, una delle più fisiche. Pensavo di non riuscire ad andare via. Sapevo che pecco e Marco erano forti. Ho visto Bagnaia sempre vicino, poi ho visto che stava mollando. Ho iniziato a spingere dando tutto. E’ stato bellissimo vedere il gap aumentare. Ma ho visto che Marco non mollava. E’ stata dura. E’ bello vincere qui in Italia a casa del team sono soddisfatto. L’anno scorso finivo a 20 secondo adesso invece ho vinto. Questa cosa non dipendo solo dal pilota. Io sono migliorato, ho studiato. Pensavo che questa fosse la pista più difficile mentre è stata la migliore. Adesso cambia la mentalità. Adesso posso pensare a vincere ovunque e sono contento di come sto lavorando. Non penso al campionato. Non sono un pilota factory e non ho la pressione. Io devo godermi questo momento. Arriverà il momento in cu avrò la pressione. Adesso posso godermi il momento e rischiare tutto. Qua mi sono trovato benissimo in dall’inizio. Qui il pilota fa la differenza.”

