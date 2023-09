MotoGP | Gp Misano Gara, Bezzecchi: “Recita con Bagnaia? Tutto vero, siamo così”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la gara di casa corsa al Misano World Circuit Marco Simoncelli al secondo posto, alle spalle di Jorge Martin e davanti al leader della classifica iridata Pecco Bagnaia.

Il “Bez” ha corso con la mano sinistra non al 100% a causa dell’incidente avvenuto a Barcellona, ma non ha lesinato “attacchi” al compagno di marca e di VR46 Riders Academy Pecco Bagnaia.

Nella conferenza stampa ufficiale ha punzecchiato il #1 della Ducati sul casco speciale e sulla posizione di arrivo, il tutto col sorriso sulle labbra.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“E’ stata una gara tosta, difficile dire quanta fatica ho fatto, ma è stata dura. All’inizio con l’adrenalina mi sentivo bene ora inizio a soffrire un pò come ieri. Ero preparato mentalmente al dolore. Sono contento, due podi e la prima fila nel GP di casa, sono quello che ha meno pressione di tutti e due (Bagnaia e Martin, ndr), rompetegli un pò il “caxxo”, non fatelo solo con me. Jorge (Martin) in questo weekend ha veramente fatto la differenza. E’ uno dei favoriti al titolo insieme a Pecco, ma io lotterò fino a che potrò farlo. Restando in scia la moto è diventata più fisica, mentre dopo aver passato Pecco ha lavorato meglio, a quel punto però Martin era già andato via. E’ stato un peccato, perchè avrei voluto vincere per il Team e i miei tifosi. Martin era molto a posto e l’ha dimostrato per l’intero weekend. Non so se fossi stato al 100% se avrei potuto guidare meglio. Nelle curve 5-6 soffrivo mentre lui andava fortissimo. Martin è stato il più forte perchè ha vinto. Non molliamo. La carenata al via con Pecco? E’ un bastardo, ma ci sta. Avrei fatto lo stesso.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs Bagnaia Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Non recitiamo con Bagnaia, io sono così e lui è così. Il mio casco era più bello e lui oggi ha chiuso terzo!”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Pubblico sotto al Podio Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Non ho vinto, ma sono rimasto sorpreso da quanta gente c’era sotto al podio. Non mi aspettavo di vedere una folla gridare il mio nome e quello di Pecco. Hanno applaudito anche Jorge, ma è normale che abbiano fatto più casino per noi italiani. E’ stato emozionante e molto bello.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP India MotoGP 2023

“Abbiamo parlato in Safety Commissione dell’India, la pista sembra molto bella, ci sono ancora dei lavori da fare, però sono curioso, è sempre bello andare su una pista nuova. Darò tutto come sempre sperando di divertirmi.”