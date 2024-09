MotoGP | GP Misano Day 1, Quartararo: “Sapevamo che sarebbe stata dura”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il nono tempo.

Durante il venerdì, Quartararo ha lottato per un posto nella top 10, mantenendo una posizione provvisoria in Q2 prima di migliorare il suo tempo in una strategia efficace. Nonostante le bandiere gialle alla fine della sessione, ha ottenuto il nono posto con un tempo di 1’31.313, a 0,628 secondi dal leader, dimostrando abilità tattica e determinazione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Misano MotoGP 2024

“Dopo questa mattina, sapevamo che sarebbe stata dura. Ero in P5, ma dobbiamo tenere conto che solo noi e la Honda abbiamo fatto test qui prima. Mi aspettavo un pomeriggio difficile, ma alla fine siamo nella top 10. Era il nostro obiettivo, quindi sono abbastanza contento. Penso che il nuovo telaio che abbiamo provato oggi fosse un po’ meglio. Speriamo di trovare un po’ più di grip domani, provando cose diverse.”

4.6/5 - (42 votes)