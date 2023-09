MotoGP | GP Misano Day 1, Pedrosa: “Bello l’elogio di Marquez”

MotoGP Gp Misano KTM – Dani Pedrosa ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con il terzo tempo.

Il pilota di Sabadell, in pista come Wild card per KTM, nel corso del primo turno ha fatto registrare il sesto tempo dimostrando però una grande velocità. Nel pomeriggio Pedrosa ha continua a dimostrare un gran passo chiudendo terzo. Nel corso della giornata il collaudatore è sceso in pista con un nuovo telaio in carbonio, ma davanti ai giornalisti non si è sbilanciato.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Gara Jerez Gp Spagna

“Correre una stagione intera? No, meglio come stanno le cose adesso. Sapevo cosa aspettarmi. Per cominciare, è solo venerdì. Ovviamente corriamo in casa Ducati, piloti italiani con tutte le motivazioni per questo fine settimana. Il mio obiettivo era passare alla Q2, provare le gomme “di qualità” e abbiamo fatto abbastanza bene. In generale la squadra è stata molto contenta, perché abbiamo girato bene sia nel primo che nel secondo allenamento. Ora riproviamo domani per vivere la qualifica, che è più breve, solo 15 minuti, e poi lo sprint, dove hai la partenza, i primi giri e devi scaldare bene le gomme. In generale, domani è un altro giorno importante. Oggi sono molto felice. Marquez? È passato un attimo. Mi hanno detto, che si era visto in televisione, che stavamo insieme. Ha usato le sue armi, che al momento è seguire i piloti veloci, lo vediamo già in tanti Gp. È successo che ha scelto me. In generale, ero concentrato sul mio lavoro e spingevo per trovare le mie sensazioni con le gomme morbide. Sapevo che era dietro e che era riuscito a fare il giro buono con me. Ha fatto un grande, grandissimo giro, perché anche se segui qualcuno non si fa tutto. La moto continua ad andare male e tu devi fare il giro, non solo continuando il giro puoi ottenerlo. Anche lui ha fatto molto bene. Gli elogi di Marquez? Cavolo, stiamo parlando di un otto volte campione del mondo. Senza dubbio non è nessuno. Se un otto volte campione del mondo ti elogia è una cosa bella.

Pedrosa sui nuovi sviluppi

“Stiamo effettuando dei test qui per cercare di raccogliere quante più informazioni possibili. È capitato un po’ così, perché in questa gara venivo qui, questo nuovo telaio è arrivato adesso e se avessimo avuto più tempo per testarlo, lo avremmo testato di più. Venendo alla gara adesso, lo abbiamo dimostrato. Alcune cose le abbiamo già provate a Jerez. Uno dei motivi per cui siamo venuti a questa gara è provare cose diverse da quelle che fanno i nostri piloti e poter così avere un po’ di lavoro in anticipo per quando avranno giorni di test come lunedì. Stiamo lavorando su diverse aree se vogliamo aspirare ad essere più vicini a Ducati. Ovviamente più si è in alto e poi fare grandi passi è complicato, senza rompere alcune cose che vanno bene. Quindi bisogna stare attenti ogni volta che si fa un passo avanti per cercare di non sbilanciare nulla sulla moto e che alla fine l’insieme sia buono.”