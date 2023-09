MotoGP | Gp Misano Day 1, Morbidelli: “Non posso essere soddisfatto”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli non si è detto soddisfatto della prima giornata di prove della gara di casa di Misano, 12esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota italo-brasiliano della Yamaha non è riuscito a centrare la Top Ten e di conseguenza l’accesso in Q2 dovrà passare dalla “tagliola” della Q1, dove ci sono solo due posti disponibili per accedere alla fase finale della qualifica. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Non posso essere soddisfatto. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era entrare direttamente nella Q2. Potevo fare solo un time attack e sfortunatamente non sono riuscito a ottenere un posto nella top-10. Ho fatto un 1’31.7 e non è stato sufficiente per entrare in Q2. È un peccato.”